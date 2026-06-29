Que Ancelotti se inspire nos heróis do Texas para evitar uma tatuagem eterna ao Brasil 

O Brasil vai para sua primeira decisão na Copa de 2026. A primeira fase se foi e será necessário encarar o mata. Perdeu, volta para casa.
Será nesta Houston quente como os dias mais tórridos de verão de Porto Alegre que Carlo Ancelotti precisará buscar a vaga nas oitavas.
Perder para o Japão significará voltar cedo para casa e carregar por quatro anos uma tatuagem bem exposta. Mesmo que esse Japão tenha evoluído e conte com um time organizado, requintado taticamente e com bons valores.
A evolução fez o Japão mudar de turma, mas não o fez se ombrear com o Brasil. Mesmo que o tenha vencido, assim como venceu Inglaterra, em março, e Espanha e Alemanha no Catar 2022.
É um retrospecto respeitável e que acende o alerta. Só que, para o Brasil, cair na Copa para o Japão ainda está na categoria dos desastres, por toda a história e por tudo que representa a Seleção.
A mística da
guerrilha local
Será uma batalha na casa do comandante da maior das batalhas texanas. Sam Houston, o homem que comandou a independência do Texas do comando mexicano.
Congressista nascido na Virgínia, criado no Tenesse, entre os índios cherokees, que deram a ele o nome de Corvo, Houston chegou ao Texas no começo dos anos 1830. Foi ele o líder dos soldados que venceram a Batalha de San Jacinto, decisiva para a independência texana.
Houston e Austin, outro que virou nome de cidade importante daqui do mundo dos cowboys, são nomes respeitados em todo o meio-oeste. A estátua de Houston, no coração de Houston, diz o quanto sua figura é celebrada.
É nessa terra quente que definiu seu destino a ferro e fogo que o Brasil encara os emergentes japoneses. Aliás, os japoneses são reconhecidos pela resiliência e pela paciência, dois elementos fundamentais numa batalha. Que Ancelotti se inspire nesses heróis locais para evitar ao Brasil uma tatuagem eterna.
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