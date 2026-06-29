Leonardo Oliveira

Leonardo Oliveira

Mestre em Ciências da Comunicação, sempre em busca da opinião alimentada pela informação, é colunista de ZH, comentarista de jornadas esportivas na Rádio Gaúcha e debatedor do programa Sala de Redação.

Jogo é guerra
Opinião

Que Ancelotti se inspire nos heróis do Texas para evitar uma tatuagem eterna ao Brasil 

Perder para o Japão significará voltar cedo para casa e carregar por quatro anos uma cicatriz bem exposta

Leonardo Oliveira

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