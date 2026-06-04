Quase 100 jogadores nascidos na França estarão na Copa do Mundo

Adversário do Brasil, Haiti possui 12 jogadores nascidos na França. Chandan Khanna / AFP

A fábrica francesa. A França desta década virou o Brasil até aquela Copa de 2002, quando o mundo dizia que poderíamos mandar duas seleções para a Copa e ainda sobrariam jogadores. Didier Deschamps teve problemas para fechar os 26. Nomes como Camavinga, Coman e Képhren Thuram ficaram de fora. O problema seria maior se todos os demais 73 franceses convocados para a Copa tivessem decidido jogar pelo país de nascimento.

Como os Le Bleus têm 23 nativos (Olise nasceu na Inglaterra, Samba, no Congo, e Marcus Thuram, na Itália), serão 96 franceses na Copa de 2026.

A Argélia é a recordista, com metade dos convocados nascidos na França. O Haiti terá 12 — aliás, a ilha caribenha foi a colônia mais rica do país de Napoleão no século XVIII, graças à produção de 75% do açúcar e metade do café consumidos na Europa. República Democrática do Congo, com 11 jogadores, Senegal, com 10, vêm logo atrás na lista.

Há casos específicos, como o de Laporte, nascido em Toulouse e que se mudou para o País Basco com 17 anos.

Porém, o grande número de franceses espalhados pelas seleções africanas e no Haiti mostram um recorte da história das explorações marítimas dos países europeus a partir do Século XV, quando partiram para buscar novas terras e a riqueza de quem estava do outro lado do Oceano Atlântico ou na África que ficava a caminho das Índias.

O futebol ajuda, mesmo que de forma indireta, a lembrar desse período de exploração e, no caso da África, de escravidão.

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