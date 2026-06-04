Leonardo Oliveira

Leonardo Oliveira

Mestre em Ciências da Comunicação, sempre em busca da opinião alimentada pela informação, é colunista de ZH, comentarista de jornadas esportivas na Rádio Gaúcha e debatedor do programa Sala de Redação.

A fábrica francesa
Notícia

Quase 100 jogadores nascidos na França estarão na Copa do Mundo

Além dos 26 atletas que irão representar a seleção francesa, outros 73 foram convocados por outras equipes no Mundial

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