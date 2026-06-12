Quarto de Pelé na conquista do Tri em 1970 é preservado em hotel no México; confira detalhes

TV passa lances da Copa do Mundo de 1970. Leonardo Oliveira / Agência RBS

O México criou com o Brasil uma relação especial desde o Tri de 1970. Só nestes cinco dias aqui, já topei com um Carlos Alberto e um Jair de Jesus (nome de batismo de Jairzinho). Todos nascidos nos anos 1970 e batizados pelo pai inebriado com o futebol da Seleção.

O culto ao nosso futebol é tamanho que descobri aqui que o hotel em que o Brasil se hospedou antes da final contra a Itália transformou em museu o quarto usado por Pelé. O mobiliário e alguns itens foram conservados, assim como o piso e o banheiro. Um telefone verde, daqueles de disco, é daqueles dias. Uma TV com seletor de canais passa os lances o tempo inteiro dos nossos jogos na Copa de 1970.

O hotel fica dentro do complexo do Centro Iberoamericano de Securidad Social, uma entidade que congrega todas as instituições de seguro social da América Latina. Foi ali que a Seleção se hospedou nos dias que antecederam a final contra a Itália. Aliás, a final foi o único jogo brasileiro na Cidade do México. Os outros seis haviam sido em Guadalajara, onde depois do adeus foi inaugurada uma Praça Brasil.

Energia e mobiliário preservados

Ao adentrar no cômodo de Pelé, sente-se a energia do lugar. É como ingressar em um túnel do tempo. A camisa deixada por Pelé, autografada, está pendurada dentro do pequeno roupeiro de madeira escura. A escrivaninha e o balde de lixo também são da mesma madeira e conservados desde 1970. Todos os detalhes foram observados para reconstituir o que o tempo havia corroído.

Mobiliário e intes da época foram preservados. Leonardo Oliveira / Agência RBS

As colchas das camas foram buscadas no comércio local e são iguais às de 1970. O mesmo para o papel de parede. Parte do piso precisou ser reconstituído e recebeu ladrilhos buscados em lojas de artigos antigos.

Pelé e a Seleção não contavam com muito luxo. O próprio hotel de uma instituição demonstra isso. Eram outros tempos no futebol. Nada de estrelas no hotel, como hoje. As que havia estavam no campo mesmo.

Da História para as telas

Os responsáveis pelo museu se surpreendem com o número de brasileiros que o visitam. Expliquei que o interesse está ligado ao sucesso da série Brasil 70: A saga do Tri, lançada pouco antes da Copa pela Netflix e que tem Rodrigo Santoro desempenhando com brilho um João Saldanha e um novato Lucas Agrícola de semelhança impressionante com Pelé.

A série mostra a aflição de Pelé na véspera do jogo no hotel e uma escapada dele dali, no porta-malas do carro de Saldanha. Essas cenas foram gravadas em outro lugar, distante daqui. Embora o hotel do Ciss oferecesse espaço verde e tranquilidade. A sacada do quarto do Rei, a suíte 1, dá vista para um jardim com muito verde e bem cuidado.

Pelé era o único a ter um quarto só para si. Leonardo Oliveira / Agência RBS

Aliás, a realeza tinha seus privilégios. Ele era o único a ficar sozinho. Brito e Piazza, a dupla de zaga, eram os vizinhos no 2. Clodoaldo e Gérson estavam no 3, Carlos Alberto e Rivellino, 4, Tostão e o gaúcho Everaldo, no 5 e Félix, o goleiro, e Jairzinho, o goleador, ocupavam o quarto 6. Os demais não foram identificados, mas ali o Brasil dormiu antes de se tornar a primeira Seleção tricampeã do mundo.

Como mostra a série, alguns, caso de Pelé, sofreram de angústia antes da final. A pressão pelo Tri e, no caso do Rei, por se tornar o primeiro jogador a ganhar três Copas tirou o sono de muita gente. Aliás, essa é uma lição que fica para a nossa Seleção às vésperas da estreia na Copa de 2026, contra o Marrocos. Se até o Rei ficou aflito, imaginem os mortais. Que eles consigam controlar os nervos no hotel 5 estrelas exclusivo para eles em Morristown e entendam que estrelas demais deixam o ar um tanto saturado. O quarto de Pelé está aí para confirmar.