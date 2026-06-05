O recado Mandaca: Arthur e mudança de perfil

Grêmio está encontrando dificuldades na negociação com Arthur. Jeff Botega / Agencia RBS

O recado Mandaca. A movimentação do dia no mercado da Arena indica alta na cotação de Mandaca e baixa na da permanência de Arthur.

Há um recado claro nesse movimento de ação e reação. O perfil buscado para a reformulação do grupo aponta jogadores competitivos e de menor badalação.

Mandaca está longe de ser caro, numa comparação com nomes hoje sentados no banco de reservas, como Willian. Aliás, custaria mensalmente um quarto daquilo gasto com Willian, numa comparação.

Vale a mesma conta com Arthur. Embora sejam jogadores de prateleiras e características distintas, fica claro que o Grêmio começa a puxar o freio na batalha pela permanência do seu nome mais luzidio.

Ainda mais com a informação trazida pelo repórter Marco Souza em GZH, de que a Juventus exige Viery e abateria o valor dele liberando Arthur.

O Grêmio pretende engordar sua conta com a venda de Viery e já percebe que o custo Arthur foge da sua realidade. Ainda mais quando se leva em conta seus números, de um gol a cada 20 partidas e a mesma média em relação à assistência.

É muito dinheiro para quem, embora ajude a dar estofo ao time, está muito longe de ser decisivo.

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