O maior mistério surgido nos Estados Unidos desde a morte de Kennedy

DAN MULLAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Há mistérios tão profundos que acabam criando todo o tipo de teorias da conspiração. A morte de John Kennedy, por exemplo. Escrevo essa coluna bem diante da janela em que Lee Oswald deu os dois tiros que mataram o presidente dos EUA naquele 22 de novembro de 1963.

Se Lee, ou outro atirador, estivesse naquela janela nesta tarde abafada aqui de Dallas, nem precisaria de muita mira para me acertar, de tão na vista que estou. Felizmente, dali não é mais possível dar tiro em ninguém. O local virou um museu, inclusive com a arma usada naquele dia.

Desde a morte de Kennedy, e lá se vão quase 63 anos, ninguém sabe ao certo o que aconteceu. Lee foi preso e, dois dias antes do julgamento, morreu ao entrar numa briga com o dono de um bar. Muitos apostam que isso já diz muito sobre a morte de Kennedy.

A versão oficial é de que ele agiu sozinho, estimulado pela sua admiração ao comunismo. Chegou a morar na União Soviética. Veio de lá, com a esposa russa, para trabalhar e, depois, matar o presidente. A versão está aí e todos são livres para acreditar nessa terra que é livre, mas tenta tirar a liberdade de quem vem de fora buscar o sonho americano. Contradições da vida e da política dela. Enfim.

Mas voltemos ao caso Kennedy. Só no ano passado o governo norte-americano liberou acesso aos arquivos da investigação. São mais de 2 mil, resultado do trabalho da CIA. Agora, talvez, se consiga avançar em um mistério que faz gerações de norte-americanos se questionarem. Não que isso atrapalhe a vida deles ou os impeça de trinchar hambúrgueres com bacon, brisckets, costelinhas de porco com molhos diferentões e afins. Mas é um mistério que fica.

O mistério brasileiro em solo americano

Assim como ficará para nós o mistério sobre de onde Carlo Ancelotti tirou aquele time para enfrentar o Marrocos. Nunca saberemos o que passou na cabeça italiana dele para mudar tudo e atarrachar Ibañez como lateral para atacar e Igor Thiago em um time que faz duas Copas que não consegue jogar para um camisa 9.

Nem o próprio Ancelotti deve saber, para dizer a verdade. Ninguém com a estatura dele monta um monstrengo daqueles justo na estreia da Copa, contra o adversário mais complicado.

Tomara que, para esta sexta (19), Ancelotti tenha revisitado os arquivos na sua cabeça, assim como os norte-americanos estão fazendo com os da CIA, e coloque em campo uma Seleção equilibrada contra o Haiti — montada para atender à sua vocação, de velocidade, agressividade com a bola e ofensiva.

Nossos jogadores de frente são todos da mesma característica, de força, arranque, potência. Não adianta colocar algo diferente disso. O próprio Ancelotti entendeu isso desde o seu primeiro jogo, há menos de um ano. Por que ele mudou aqui nos EUA? São os mistérios da vida. Mas, infelizmente, para esse não se tem acesso aos arquivos. Talvez nem mesmo o Ancelotti tenha.