Leonardo Oliveira

Leonardo Oliveira

Mestre em Ciências da Comunicação, sempre em busca da opinião alimentada pela informação, é colunista de ZH, comentarista de jornadas esportivas na Rádio Gaúcha e debatedor do programa Sala de Redação.

Mais perguntas do que respostas
Opinião

O maior mistério surgido nos Estados Unidos desde a morte de Kennedy

O que terá pensado o técnico da Seleção Brasileira quando escalou um time fadado ao fracasso para a estreia contra o Marrocos?

Leonardo Oliveira

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS