O Estádio Azteca e o lado raiz da Copa do Mundo mais cara de todos os tempos

Entorno do Estádo Azteca, na Cidade do México. Leonardo Oliveira / Zero Hora

A Fifa se esforçou para fazer dessa Copa a mais cara para quem quisesse assistir. Elitizou, para dizer a verdade. Mas o que ela não conseguiu foi extrair a raiz do que é o futebol.

O México está entregando essa essência. Os cartazes pendurados nos postes e os painéis pela cidade comemoram que "A pelota vuelve a su casa". Há muito de verdade nisso, não só pela terceira Copa organizada pelos mexicanos. Mas também pelo cheiro de estádio, pela paixão ao futebol, pela conexão entre bola e povo.

O entorno do Estádio Azteca coloca muita raiz nessa festa chique. Ali naquele quase um quilômetro entre os portões um e seis do estádio está a América Latina bem representada. Havia de tudo. Um grupo de jovens pendurou na tela do perímetro do estádio faixas pretas com frases em letras brancas contestando a Fifa.

Em paralelo, jogavam uma partida de futebol com times misto sob um viaduto vizinho, goleiras feitas de pedra, como acontecia na minha rua lá no Partenon. Não havia muito trato com a bola, mas tinha até torcida no jogo dos manifestantes.

Mais adiante, operários iam e vinham, apressados, com seus coletes em verde fosforescente. No lado de dentro, era possível ver outros pelotões de trabalhadores. Percebia-se pressa em finalizar e deixar tudo pronto até quinta-feira.

Na calçada oposta ao estádio, o comércio local tentava faturar. Nada padronizado, o que dava aos bares e seus ambientes escuros um ar de improviso e até de aventura para um forasteiro que fosse comer algo ali.

Nas ruas perpendiculares, tendas ofereciam tacos feitos ali mesmo. Numa delas, uma senhora pedia aos transeuntes que se aproximasse e provassem seus tacos. Os cães sentados no entorno da tenda estranhavam aquela movimentação incomum. Um deles, mais irritado, latia para quem passava.

Confesso que também me senti um tanto incomodado com aquela agitação. Isso porque além do vaivém havia música alta saindo de caixas de som, com músicas românticas mexicanas. Mais à frente, elas eram sufocadas por uma britadeira que martelava o asfalto em um reparo de última hora. Tudo isso fazia o trânsito na rua ficar ainda mais confuso.

Para completar o cenário, chove muito nesta época aqui na Cidade do México. O verão é o período das pancadas de chuva. Uma delas recém havia encharcado o piso e deixado poças pelo chão. O que só complementava um cenário de estádio de futebol latino em sua essência.

Estádio Azteca caracterizado para sediar a Copa do Mundo. Leonardo Oliveira / Zero Hora

O Azteca, batizado nesta Copa de Estádio Cidade do México, foi todo reformado, mas guarda a arquitetura dos estádios antigos. Até quinta, só entra ali quem tem credencial de trabalho ou da equipe da Fifa. Ninguém mais.

O acesso ao posto de credenciamento é precedido de um aviso: nada de fotos ou vídeos. A Fifa parece querer manter intacto aquele ambiente e separá-lo do mundo que pulsa ali fora, como um legítimo estádio de futebol latino-americano.