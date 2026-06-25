O Brasil, enfim, tem um protagonista à altura 

Craque brasileiro marcou quatro vezes nos três jogos da fase de grupos. PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Temos um protagonista. Vini Jr. pegou para si o manche da Seleção Brasileira em campo. Em três jogos, quatro gols. Seriam cinco, o mesmo número de Messi, não fosse anulado pelo VAR.

Vini é o grande nome de uma Seleção ainda em construção. Está cercado de jogadores da sua mesma característica e que entenderam a necessidade de suar por ele. Os dois gols dele deixam claro isso.

No primeiro, Rayan deu o combate no zagueiro e criou o lance (quem disse que atacante não precisa marcar?). No segundo, Matheus Cunha foi quem desarmou o defensor. E ainda teve o gol anulado, com o próprio Vini roubando a bola. Tudo em alta rotação, com vitalidade, entrega, suor e, no momento decisivo, a qualidade para definir.

Seleção Vinicentrada

Carlo Ancelotti, desde que chegou, definiu a Seleção à imagem do Real Madrid campeão da Liga dos Campeões, o da 15ª, quando ninguém imaginava isso, por se tratar de um time em reformulação. Mas Ancelotti colocou todos para marcarem e Vini para decidir. Assim fez aqui.

Demorou para isso acontecer. O Brasil, impaciente, colocou-o em dúvidas. Houve quem até questionasse seu prêmio The Best, aludindo-o muito mais às bandeiras que defende do que propriamente ao campo. Essa Copa do Mundo, no entanto, tira qualquer dúvida.

Vini, aos 25 anos, mostra a maturidade de um protagonista do maior clube do mundo. Em 2022, ainda um pouco verde, deixou a desejar um bocado. Havia grande expectativa sobre ele. No jogo contra a Croácia nem terminou. Acabou substituído no segundo tempo, por deixar o lateral croata fazer sua melhor atuação na vida.

Naquela Copa, Neymar era o protagonista e quem ficava livre das demandas defensivas. Agora, essa posição é dele. E Vini está correspondendo.