França, Holanda e Alemanha: os países que terão muito mais do que 26 jogadores na Copa

Seleção de Curaçao terá 25 jogadores nascidos no território holandês. @thebluewaveffk / Instagram / Reprodução

A coluna trouxe a França como dona da maior população de jogadores na Copa, quase 100 (76 deles usarão outras camisas). Mas a Holanda não fica atrás. São 67.

Claro que a presença de Curaçao colabora. Dos 26 convocados pelo técnico holandês Dick Advocaat, 25 são seus compatriotas. Só Tahith Chon nasceu em Curaçao. Para comparação, assim como Advocaat, o técnico da Holanda Ronald Koeman também levará 25 holandeses. O meia Guus Til nasceu na Zâmbia.

A Alemanha vem logo atrás nesse ranking de jogadores nascidos no seu berço. Serão 48, sendo que apenas 25 defenderão o país onde nasceram (seu único "estrangeiro" é o uzbeque Waldemar Anton, que de nascimento se chama Vladimir Aleksándrovich Riptsov-Anton).

Os outros 23 estão espalhados por países como Turquia (há uma grande colônia turca na Alemanha), Iraque, Irã e até mesmo a Coreia do Sul, com Jens Castrop.

De volta às origens

Isso mostra uma mudança de estratégia da Federação Alemã, que costumava mapear os alemães fora do país ou descendentes deles. Foi assim com os poloneses Klose e Podolski e com os descendentes de turcos, Mesut Ozil, e de tunisianos, Khedira. Aliás, o caçula dos Khedira, Rani, jogará pela Tunísia.

Nessa leva de volta às origens, a Alemanha perdeu nomes como Kenan Yildiz, para a Turquia, e Stanisic e Pasalic, para a Croácia.

Meio brasileiros na Copa

O Brasil conta com três jogadores além dos seus 26: Matheus Nunes, em Portugal, o zagueiro Lucas Mendes, no Catar, e o ex-colorado Maurício, no Paraguai.