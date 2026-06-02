Ex-Inter negocia para integrar comissão técnica de clube que pertence a Daniel Alves

O ex-volante Sandro Raniere negocia para assumir como auxiliar técnico do São João de Ver, da terceira divisão portuguesa. O detalhe é que o clube tem como dono o ex-lateral Daniel Alves, de volta ao futebol depois passar um ano preso, condenado por abuso sexual, denunciado por uma jovem catalã no começo de 2023.
Julgado e condenado, Daniel foi absolvido em segunda instância em março de 2025. No final do ano passado, ele comprou o controle do São João de Ver. Na época, cogitou até mesmo voltar a jogar.
Atração em cultos evangélicos que reúnem multidões na Espanha, Daniel ficou apenas na gestão do seu clube. Para a próxima temporada, ele deve anunciar uma comissão brasileira, formada pelo ex-centroavante Bruno Morais, revelado pelo Santos, e por Sandro Raniere.
Nova carreira
Sandro Raniere completou a licença B da Uefa e fez estágio no Brighton, com o então técnico Roberto de Zerbi. O ex-colorado aponta o italiano como uma das suas inspirações.
No final de 2024, ele surpreendeu na Inglaterra ao voltar aos gramados, para defender o Harborough Town, da sétima divisão, em jogo da FA Cup, contra o Reading. Topou jogar de graça, apenas pela experiência.
Sandro havia encerrado a carreira no final de 2023, em Portugal, aos 34 anos. Jovem, como se vê. Agora, aos 37, inicia nova trajetória no futebol, na mesma Europa que escolheu para viver e onde é ídolo da torcida do Tottenham.