Leonardo Oliveira

Leonardo Oliveira

Mestre em Ciências da Comunicação, sempre em busca da opinião alimentada pela informação, é colunista de ZH, comentarista de jornadas esportivas na Rádio Gaúcha e debatedor do programa Sala de Redação.

Nova paixão
Opinião

Estados Unidos entre o football e o bom e velho futebol

Se engana quem acha que os americanos não gostam do esporte mais amado do mundo

Leonardo Oliveira

Direto de Dallas, Estados Unidos

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