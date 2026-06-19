Estados Unidos entre o football e o bom e velho futebol

Famílias se reuniram no parque para assistir a vitória dos EUA sobre a Austrália. Leonardo Oliveira / Agência RBS

Os americanos gostam de futebol. Podem crer. Nesta sexta-feira (19), aqui em Dallas, vim até um parque, o Fair Park, na região central, ver o jogo com eles. Um telão foi instalado, os americanos se esparramaram no gramado, alguns trouxeram cadeiras dobráveis da casa, famílias fizeram picnic. Muitos americanozinhos vestiam a camisa 10 de Pulisic, o maior ídolo da seleção. Claro que, entre as mais de 500 pessoas, havia mexicanos, colombianos, um ou outro brasileiro e argentinos que começaram a chegar para a partida.

O primeiro gol fez todos rugirem. Parecia estádio. Logo, veio o segundo, todos comemoraram. Os americanos gostam de comemorar. Quando deu a pausa para a hidratação, eles aplaudiram. Eles estão acostumados já com essas pausas comerciais. Os esportes deles são todos assim. Só que aplaudir um intervalo me parece demasiado. Bom, eles são assim. Nos cabe respeitar.

Tudo transcorria bem na tarde nublada de sexta-feira em Dallas. Vitória, comida boa nos food-trucks estacionados no entorno, temperatura amena. Só que, no final do primeiro tempo, uma nuvem escura e pesada começou a se aproximar. O vento frio soprou e, minutos depois, kabum!. Caiu uma chuvarada. Não como a tempestade da manhã cujo alerta espocou no meu celular, com recomendação de evitar deslocar-se de carro. Mas foi uma chuva forte que fez quase todos buscarem abrigo. Poucos seguiram ali, firmes, vendo o jogo.

Popular entre os pequenos

Há um crescimento muito nítido da popularidade do futebol por aqui. Na mesa ao lado do lugar em que me abriguei da chuva, cinco adolescentes traçaram alguns tacos. Três deles vestiam a camisa da USMNT, como chamam a seleção. Um outro estava com a do Real Madrid. Perguntei se tinham o futebol como esporte favorito. "Somos do time de futebol da escola. Eu gosto de futebol, jogo, mas o futebol americano é meu esporte favorito".

O craque da turma, apontado pelos demais, interveio: "Eu gosto de futebol, jogo e acompanho". Perguntei a eles sobre o crescimento. Um deles reagiu rapidamente: "Há sete, oito anos, não veríamos essa cena, de tanta gente reunida para ver o futebol".

Ao final, quando a chuva já havia amainado, um casal vestido com a camisa da USMNT tomava o caminho de casa radiante. Ela se disse apaixonada pelo futebol, assiste, lê notícias, consome. Ele está pegando os mesmo hábitos. Questionei sobre o primeiro esporte deles. A resposta, um uníssono: futebol. A MLS faz 30 anos agora, em 2026. É filha da Copa de 1994. A expectativa é de que a Copa complete o serviço iniciado em 1996, impulsionado por Beckham e recém lustrado por Messi.

A chegada do argentino deu cor e brilho para a MLS. A Copa, ainda mais com vitória e jogo consistente da USMNT, tem tudo para consolidar um esporte que já entrou na agenda dos americanos. Eles gostam de esporte, adoram um evento e estão descobrindo que, além disso, a bola na rede traz emoção. Não fosse a chuva, seria um sextou daqueles aqui nas bandas do Fair Park.