Esquema de segurança reforçado, legião de fãs nas ruas e até bueiros vistoriados: o efeito Messi nos EUA

Movimentação nas ruas de Dallas, nos Estados Unidos, na expectativa para ver Messi. Leonardo OLiveira / Zero Hora

Esquema de segurança reforçado. Polícia, inteligência, até bueiros vistoriados, para evitar ataques a bomba. A presença de Messi alterou a rotina de Dallas.

Não só por Messi, mas por seus fiéis seguidores. Uma legião. Não só de argentinos. Há indianos, chineses, japoneses, mexicanos, caribenhos e até americanos atrás dos passos do camisa 10 da argentina.

Um chinês vindo do Canadá, de vinte e poucos anos, fazia plantão na frente do Hotel Adolfus, um cinco estrelas no coração de Downtown. Estava em Dallas só para ver Messi. Isso três horas antes de a Argentina desembarcar.

O camisa 10 e seus companheiros estavam ainda em Kansas City. Encontrei o chinês cinco horas depois. Seu sorriso iluminava a China inteira, mais Hong Kong e arredores. Ele me parou, abriu seu Iphone e me mostrou o vídeo de ouro da vida dele. De longe, era possível ver Messi cumprindo cinco ou seis passos entre o ônibus e o hotel.

—É Messi, é Méssi ali — repetia o chinês, antes de sair para se perder no mar azul de argentinos no Clyde Warren Park, onde aconteceu o bandeirazo.

Esse é outro ponto alto da Argentina, a paixão com a qual seus torcedores se relacionam com sua seleção. O aquece para o jogo é uma festa à parte. Eles se reúnem na véspera e ali cantam suas músicas, se reencontram, se abraçam, se cumprimentam com beijinhos e se emocionam. Ao meu lado, de repente, dois amigos se abraçam como se não acreditassem naquele encontro.

— No creo, usted acá? No es posible! — repete um deles, às lagrimas.

Um canal em espanhol aqui de Dallas registra tudo. Eles explicam.

— Somos cunhados, ele estava havia um ano na Austrália — conta o emocionado cunhado.

A Argentina faz isso com os argentinos. Até os cunhados se amam. É o efeito Messi, é o efeito de quem esperou tanto para ganhar e, quando começou, não parou mais.

A Argentina confia muito no bi, algo que não se repete desde 1962, com o Brasil. A estreia com três gols do seu maior ídolo, às vésperas de completar 39 anos, inflou ainda mais a confiança deles.

Poucos imaginavam que Messi mostraria aquele nível. Mas ele mostrou e, quando isso acontece com um jogador desse nível, é difícil detê-lo. Ainda mais com toda a polícia de Dallas, a inteligência e até a CIA a vistoriar inclusive os bueiros do entorno do hotel.