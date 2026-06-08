Desaprovação, estrutura de megashow e policiamento: o que eu vi na Cidade do México a dois dias da abertura da Copa 

Plaza Central é o local de fundação da Cidade do México. Leonardo Oliveira / Agência RBS

A Fifa acampou no coração da Cidade do México. O Zócalo, ou Plaza Central, viu erigir-se em seu espaço gigantesco uma fan fest igualmente gigantesca. O coração do México será também o da Copa. Tanto que as estruturas do evento tapam a Catedral e impedem que ela e o palácio presidencial emoldurem o lugar. Entre eles, está uma imensa estrutura de ferro, com palco e telão de megashow e grades e telas circundando tudo, com sombrerites que levam a marca da Fifa e do Mundial.

Os moradores locais, porém, torcem o nariz. Primeiro porque as ruas de acesso foram bloqueadas, e o trânsito já caótico virou o inferno na terra. Ainda mais na região central, onde as ruas são mais estreitas, algumas ainda de pedras do período hispânico. Mas não é só isso. Quem vai ao centro de uma cidade de 22 milhões de habitantes sabe que nada será fácil.

O que incomoda os "ciudadanos" é que o Zócalo é o espaço deles, de ocupação para manifestações, de convívio com a história da cidade e do país. Porém, ninguém passa para o lado de dentro dos tapumes azuis que mandam o recado: até quinta-feira (11), o espaço seguirá fechado e será da Fifa.

— Não precisava disso — sussurrou um mexicano de meia idade, apontando para os tapumes azuis, reforçados por robusto efetivo policial e seguranças privados.

Brasil🤝México

Eu consegui entrar nesse mundo Fifa. Fiz de lá minhas entradas no Jornal do Almoço e todo o Sala de Redação nesta segunda-feira (8). Os seguranças, percebi pelo canto do olho, apontavam para mim e se indagavam quem era e o que fazia o sujeito em pé diante de um tripé, de microfone e com o telefone celular encarapitado nele.

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Não demorou para que um sujeito de 50 e poucos anos, atarracado, com traços muito mexicanos viesse me abordar. Ele parecia ser chefe de algo ali. Perguntou o que eu fazia. Disse que eu era jornalista e faria uma entrada ao vivo. Olhei para ele, e nenhum músculo se movia. Só que completei a frase e tudo mudou:

— ... para uma TV e uma rádio do Brasil.

Pronto. A palavra Brasil o desarmou, ele deu um leve sorriso e me disse, em tom baixo:

— Podes ficar aí, ninguém vai te incomodar.