Leonardo Oliveira

Leonardo Oliveira

Mestre em Ciências da Comunicação, sempre em busca da opinião alimentada pela informação, é colunista de ZH, comentarista de jornadas esportivas na Rádio Gaúcha e debatedor do programa Sala de Redação.

Zócalo
Notícia

Desaprovação, estrutura de megashow e policiamento: o que eu vi na Cidade do México a dois dias da abertura da Copa 

Coração da capital mexicana foi tomado por tapumes, grades e equipamentos da fan fest da Fifa; moradores locais têm ressalvas

Leonardo Oliveira

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS