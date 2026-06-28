De olho na Copa Feminina, dirigentes do Inter visitam estádios nos Estados Unidos à convite da Fifa

A Copa de 2026 está a pleno, mas a próxima, que desembarcará em Porto Alegre, também entrou no modo operativo pela Fifa. Nesta semana, o vice de administração do Inter, André Dalto, e o gerente de operações, Luís Eduardo Raya, estiveram no empate entre Japão e Suécia, em Dallas, e na vitória da Colômbia sobre Portugal, em Miami.

Os dois foram convidados pela Fifa para observar as adaptações e todas as operações no AT&T Stadium, casa do Dallas Cowboys, e no Hard Rock Café, casa do Miami Dolphins. Além da visita aos bastidores dos estádios, em todos os setores, e de assistir aos dois jogos, Dalto e Raya tiveram série de reuniões com o Comitê Organizador da Copa do Mundo Feminina.

Além de detalhes como data para troca do gramado, que precisará ser híbrido para atender ao padrão da Fifa, a entrega do estádio 40 dias antes e ajustes de logística dentro do equipamento, os dois dirigentes também receberam alinhamentos de como terá de proceder o Inter com seus fornecedores. Nas três últimas Copas, qualquer produto que não fosse dos patrocinadores da Copa ou contratados pela entidade estavam vedados.

Nesta Copa, a Fifa flexibilizou com os estádios norte-americanos. Aqui em Dallas, por exemplo, a área de alimentação acomoda tanto os ecônomos do Dallas Cowboys quanto os pontos de venda instalados pela Fifa. Esse é um ponto que o Inter pretende debater com a Fifa, para preservar seus contratos com bares e lanchonetes.

Adaptações serão custeadas pela Fifa

A questão das estruturas temporárias, causadora de grande polêmica na Copa de 2014, também foram tratadas nas conversas. A Fifa reconheceu que esse foi um ponto sensível no Brasil, em quase todos os estádios, e se antecipou, garantindo que esse será um custo dela. Na Copa de 2027, a estrutura será menor que a instalada há 12 anos. O Inter disponibilizará o Gigantinho, cuja reforma estará concluída até dezembro, segundo Dalto, o Centro de Eventos e o espaço do edifício-garagem para a Fifa instalar suas operações.

Todas as alterações a serem sofridas no Beira-Rio para a Copa serão custeadas por receita que a Fifa disponibilizará ao clube. Inclusive, adiantaram os dois dirigentes, esses valores serão previstos no orçamento para 2027. O clube acabará ficando com o legado. Por exemplo, a grama híbrida requer uma malha colocada abaixo dela. O Beira-Rio contava com essa malha, mas ela acabou perdida na enchente. A possibilidade é de que ela seja reposta na troca do gramado, cuja ideia é fazer nas férias de verão.

As visitas aos dois estádios renderam a Dalto e Raya também uma imersão no modo americano de transformar um jogo em entretenimento. Os dois levaram algumas ideias que já podem ser executadas imediatamente no Beira-Rio e pretendem testá-las já na retomada do Brasileirão. São ações de interações com o torcedor, uso maior do sistema de luzes e aspectos que podem tornar o matchday mais atraente.