De olho na Copa Feminina, dirigentes do Inter visitam estádios nos Estados Unidos à convite da Fifa

Leonardo Oliveira

Leonardo Oliveira

Mestre em Ciências da Comunicação, sempre em busca da opinião alimentada pela informação, é colunista de ZH, comentarista de jornadas esportivas na Rádio Gaúcha e debatedor do programa Sala de Redação.

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Leonardo Oliveira

Direto de Dallas, nos Estados Unidos

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