Leonardo Oliveira

Leonardo Oliveira

Mestre em Ciências da Comunicação, sempre em busca da opinião alimentada pela informação, é colunista de ZH, comentarista de jornadas esportivas na Rádio Gaúcha e debatedor do programa Sala de Redação.

Sufoco
Opinião

A lição que ficou para o Brasil na vitória suada sobre o Japão

Para vencer, Seleção precisou de um herói improvável e da mão de seu técnico

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