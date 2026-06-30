A lição que ficou para o Brasil na vitória suada sobre o Japão

Seleção está nas oitavas de final da Copa. Paul Ellis / AFP

Foi com sufoco e muita tensão. O Brasil está nas oitavas de final da Copa do Mundo, mas fica a lição de que é preciso elevar muito o nível para a próxima fase. O Japão tem qualidade técnica, evoluiu em conceitos táticos e no trato com a bola. Mas ainda pertence a outra turma. Não é a mesma da Seleção.

Mesmo assim, provocou pânico nos brasileiros. O jogo no NRG Stadium nunca esteve tranquilo. O primeiro tempo, aliás, foi outra vez abaixo. Não só pelo gol, em erro de Danilo, mas pelo controle total dos japoneses.

A vitória veio mesmo no volume, na pressão e nas ações individuais. Bruno Guimarães, Vini Jr., em investidas de ponteiro, e Rayan levaram o Brasil à frente. Um Brasil que teve herói improvável e a mão de seu técnico. Carlo Ancelotti colocou Endrick no lugar de Paquetá, no intervalo, e depois surpreendeu ao tirar Cunha para a entrada de Martinelli. Foi dele o gol.

Neymar

Foi também uma mudança que mostra o quanto Neymar está atrás nessa fila. O jogo era desenhado para ele e suas ações individuais. Porém, não para um Neymar que ficou para trás e que precisa ser recuperado rapidamente para o Brasil aumentar seu repertório e ganhar mais músculos para o que virá.

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Aliás, Costa do Marfim e Noruega são rivais mais espinhosos do que foi esse Japão competitivo e que deu um calor no Brasil em um NRG Stadium climatizado e que, por pouco, não viu a história da Seleção ganhar uma tatuagem difícil de ser apagada.