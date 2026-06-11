Leonardo Oliveira

Leonardo Oliveira

Mestre em Ciências da Comunicação, sempre em busca da opinião alimentada pela informação, é colunista de ZH, comentarista de jornadas esportivas na Rádio Gaúcha e debatedor do programa Sala de Redação.

Alegria que contagia
Opinião

A Copa começou com vitória e com a cara do México

Mais de 80 mil pessoas lotaram o Estádio Azteca, uma das catedrais do futebol, e compuseram um mosaico de euforia, orgulho e paixão pelo esporte

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