A alternativa Fabinho para a lateral direita da Seleção Brasileira

Éderson está chegando ao Manchester United para ser o substituto de Casemiro. Na Atalanta, sempre foi um Bruno Guimarães.
Por isso, chama a atenção a escolha de Carlo Ancelotti, de trazer mais um meio-campista. Só que o italiano tem na manga uma carta de lateral-direito: Fabinho.
Vale lembrar que, no início, no Fluminense e na chegada ao Mônaco, ele era lateral-direito dos bons. Foi Leonardo Jardim que o fez migrar do lado para o meio, naquele Mônaco campeão francês e semifinalista da Liga dos Campeões, em 2016. Aliás, aquele time apresentou ao mundo Mbappé e tinha ainda Jémerson na zaga.
Fabinho rodou pela Inglaterra depois, no Liverpool, como volante. Na Era Dunga, Fabinho foi convocado algumas vezes como lateral-direito. Só depois, com a migração definitiva para o meio, é que perdeu espaço. Aliás, ele considera que virar volante o tirou da Copa de 2018. Tite apostou em Danilo e Fagner para o lado e em Casemiro e Fernandinho para a camisa 5.
Na Copa de 2022, Fabinho foi como volante. Como agora, por indicação de Casemiro, diga-se de passagem. Os dois construíram grande amizade quando Fabinho chegou ao Real Madrid, em 2014, para jogar no Castilla.
Era Casemiro quem levava o guri aos treinos e o acolheu como família. No ano seguinte, Fabinho foi para o Mônaco e viu sua vida e posição mudarem.
Agora, outra vez com Casemiro como padrinho, ele pode fazer o caminho de volta às origens. Basta Ancelotti lançar à mesa essa carta na manga de um lateral-direito adormecido há 10 anos.
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