Um Grêmio excessivamente amedrontado recebeu um time de Premier League na Arena

Grêmio perdeu para o Flamengo por 1 a 0. Jeff Botega / Agencia RBS

Um time de Premier League aterrissou na Arena. E um Grêmio excessivamente amedrontado o recebeu. O resultado disso foi que o Flamengo venceu e desfilou em campo.

A noite fria com cara de inverno só reforçou que os dois grandes gaúchos vivem em um outro mundo, bem longe daquele em que estão Flamengo. Isso, porém, não justifica a postura defensiva ao extremo com a qual Luís Castro pensou o jogo.

O Grêmio jogou com três zagueiros, dois centromédios e todos os demais atrás da linha da bola.

O 5-4-1 montado por Castro remeteu ao que os times do Interior usam quando vêm a Porto Alegre. Noriega e Pérez formavam uma linha com Mec e Amuzu na intermediária de defesa.

E isso fazia com que os volantes do Flamengo, Jorginho e Evertton, carteassem o jogo inteiro. Quando eles eram de alguma forma bloqueados, vinham os Léos, Ortiz e Pereira. E o Flamengo entrava a passes, costurando, trocando posição e fazendo Wéverton trabalhar.