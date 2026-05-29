Um abacaxi chamado Neymar que Ancelotti terá que descascar

Jogador foi diagnosticado com uma lesão grau dois na panturrilha. Raul Baretta / Santos/Divulgação

Neymar vai mesmo para a Copa do Mundo? O debate pré-convocação voltou. Neymar entrou na lista. Mas estar no torneio virou outros 500.

Há muita nebulosidade nessa situação envolvendo Neymar. Se ele estava com lesão grau dois na panturrilha como os exames feitos pela CBF mostraram, por que só agora isso foi descoberto? Houve erro ou avaliação equivocada do Santos. Mas com a tecnologia disponível hoje é difícil acreditar que isso não pudesse ter sido diagnosticado antes.

A CBF errou também. Confiou no relatório enviado pelo clube. Cuca, em resposta à Bandeirantes no sábado (23), na Arena, admitiu que lidar com o entorno do craque era algo "complicado".

O ponto é que a Seleção se vê em estado de alerta a poucos dias do embarque. Os exames apontaram três semanas de tratamento. Para um jogador que não atua desde 17 de maio e vem de um semestre pontuado por dificuldades físicas, entrar no meio da Copa sem nem treinar me parece arriscado demais. Mesmo se tratando de Neymar, com sua qualidade técnica incomum.

Como tudo com ele é mágico, tomara que ele consiga surpreender e reverter as previsões. Mas é fato que Carlo Ancelotti ganhou um abacaxi e tanto para descascar às vésperas da Copa. Um abacaxi que ele próprio comprou.