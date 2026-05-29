Leonardo Oliveira

Leonardo Oliveira

Mestre em Ciências da Comunicação, sempre em busca da opinião alimentada pela informação, é colunista de ZH, comentarista de jornadas esportivas na Rádio Gaúcha e debatedor do programa Sala de Redação.

Dúvida nacional
Opinião

Um abacaxi chamado Neymar que Ancelotti terá que descascar

A dúvida que fica é se o jogador do Santos vai ter condições de ir para a Copa do Mundo

Leonardo Oliveira

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS