Tudo ou nada para o Inter ficar longe do Z-4 durante a Copa do Mundo

Pezzolano sabe de sua realidade de pontuar e acumular o máximo de pontos de distância da parte de baixo. Renan Mattos / Agencia RBS

O retrospecto recente é positivo, com oito jogos e cinco anos sem perder para o Bragantino. A única derrota nessa nova fase energizada dos paulistas se deu na última rodada de 2021, quando o Inter jogava apenas para cumprir tabela e espiando o Grêmio jogar sua vida na Série A.

Só que nada disso entra em campo nesta manhã de domingo, em Bragança. A derrota para o Vitória aproximou o Inter outra vez do Z-4. A matemática para sair de férias na zona do rebaixamento é favorável aos colorados. Mas ir para o recesso de 60 dias com pontuação de Z-4 ou beirando-o é algo desconfortável.

Paulo Pezzolano sabe de sua realidade de pontuar e acumular o máximo de pontos de distância da parte de baixo. Ainda mais com a previsão de que a janela de julho poderá levar peças importantes. A urgência financeira faz com que o clube esteja de prontidão para receber propostas.

O time deste domingo (31) dificilmente será o mesmo da retomada. Vencer é preciso para ter férias tranquilas e ganhar alguma gordura para a retomada duríssima, em que terá Cruzeiro, Athletico, Flamengo e Palmeiras de largada. Bernabei é a ausência mais sentida.