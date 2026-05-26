Projetar as oitavas da Copa do Brasil de Grêmio e Inter é exercício de futurologia

Sorteio foi realizado na sede da CBF. Luciana Vermell / CBF / Divulgação

Qualquer projeção de sorte ou azar no cruzamento das oitavas da Copa do Brasil é exercício de futurologia. Pelo cenário deste final de maio, podemos dizer que as bolinhas do globo sorriram para o Grêmio e colocaram uma curva bem fechada na vida do Inter. Embora, convenhamos que a vida do Inter neste ano tem sido de pouquíssimas retas.

Mas em 2 de agosto, tudo será muito diferente. Podem apostar que, passados dois meses de recesso para a Copa do Mundo, quase todos os times das oitavas de final estarão diferentes. Haverá uma janela de transferências bombando e jogadores partindo e chegando. Vale para Grêmio e Inter e, claro, vale também para Mirassol e Corinthians.

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No caso da Dupla, obrigatoriamente, teremos saídas, pela urgência de vendas dos dois. Quem deve quase R$ 1 bilhão precisa vender e fazer caixa, para enfrentar dívidas de curto prazo na casa de meio bilhão. Ou faz isso, ou acaba afogado nos juros. Haverá, com as saídas, as chegadas para reposição no grupo. Ou seja, em agosto, o torcedor verá Grêmio e Inter com caras novas e feições diferentes.

No caso dos adversários, é possível que o Mirassol tenha menos mudanças. Mas terá as oitavas da Libertadores no horizonte e a ambição de avançar para abocanhar mais prêmios. O que deve fazê-lo buscar jogadores para encorpar seu time.

O Corinthians, por sua vez, é um mar de incertezas. Yuri Alberto já revelou planos para realizar o sonho de jogar na Europa outra vez. Diz que se afirmar do lado de lá do oceano é algo pendente em sua carreira. Memphis Depay tem contrato até junho e abriu conversas para renovar. Porém, entende que o Corinthians também deva entrar com algum recurso, para não ficar apenas na dependência de patrocinadores.

O Corinthians teve déficit de R$ 131 milhões no primeiro trimestre e planeja buscar R$ 144 milhões, líquidos, na janela de julho. Hugo Souza e Yuri têm garantia do clube de venda em caso de proposta. Breno Bidon e André são outros com bom mercado.

Ou seja, esse Corinthians de hoje não existirá mais em agosto. Assim como este Grêmio e este Inter. O que faz qualquer projeção agora da Copa do Brasil ser exercício de futurologia.