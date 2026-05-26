Pezzolano tem trabalho extra para resolver no elenco do Inter

Borré e Carbonero ficaram de fora da lista de Néstor Lorenzo e da Copa do Mundo. Estarão disponíveis para encarar o RB Bragantino, no domingo (31h), às 11h. Mas a questão é: com que cabeça?
Ambos planejaram o semestre com foco total na Copa. Carbonero teve boas atuações nos amistosos e cresceu na cotação. Borré era um dos líderes do vestiário. Tudo parecia encaminhado para ambos estarem na lista final.
A reversão pode ter efeito direto no ânimo deles e no Inter. Sem contar que o clube contava com a valorização de ambos na Copa para lucrar com negociações vultosas. Principalmente, no caso de Carbonero, cujo investimento na compra ao Racing, em dezembro, projetava valorização com a ida para a Copa. Paulo Pezzolano ganhou trabalho extra para a semana.
