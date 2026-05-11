Paulo Pezzolano tira tudo o que pode do time do Inter

O Inter ganhou um ponto em Curitiba. Mas também deixou dois lá. Parece incongruente esse resumo, mas o jogo se resume assim. O Inter jogou e produziu para vencer o Coritiba.
Teve 22 arremates, cinco grandes chances criadas, mais volume. Porém, este Inter esbarra em suas limitações. Jogou de sobra para vencer, mas precisou comemorar o empate.
Isso porque esteve atrás no placar duas vezes, em momentos nos quais controlava, e precisou suar até o último lance, quando empatou.
Nessa circunstância, o empate teve sabor doce, mas era muito possível trazer mais do Couto Pereira. Na matemática colorada, de bater nos 45 pontos o quanto antes, o ponto é valioso.
Paulo Pezzolano consegue extrair desse time o máximo de rendimento, e mesmo assim os roteiros são como o de sábado. O que escancara a necessidade de, em julho, receber reforços. Só com duas ou três peças o Inter conseguirá fazer travessia do Brasileirão com menos sobressaltos.