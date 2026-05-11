Leonardo Oliveira

Leonardo Oliveira

Mestre em Ciências da Comunicação, sempre em busca da opinião alimentada pela informação, é colunista de ZH, comentarista de jornadas esportivas na Rádio Gaúcha e debatedor do programa Sala de Redação.

Em busca dos 45 pontos
Opinião

Paulo Pezzolano tira tudo o que pode do time do Inter

Mesmo com as boas escolhas do treinador, roteiros são como o de sábado, no empate com o Curitiba. O que escancara a necessidade de, em julho, receber reforços

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