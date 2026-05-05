Os sinais que os números financeiros do Inter dão e a discussão que precisa se estabelecer

Há algo a ser comemorado nos gabinetes do Beira-Rio. Jeff Botega / Agencia RBS

O balanço do Inter mostrou que há sinais de vida nas contas do clube. Há números ali que devem ser comemorados. Mesmo que tenha sido pequeno, o superávit de R$ 8,9 milhões revela que o esforço valeu a pena.

A receita bruta cresceu 26% e chegou a R$ 780 milhões, as receitas comerciais saltaram 41% e bateram em R$ 245 milhões. Houve ainda R$ 286 milhões de vendas de jogadores, uma rubrica que já pode ser considerada recorrente na vida dos clubes, sejam eles os endinheirados Flamengo e Palmeiras ou os endividados, como o Inter.

Há algo a ser comemorado nos gabinetes do Beira-Rio. Sem dúvida. Mas há dois pontos que devem ser percebidos e precisam alimentar um debate profundo sobre qual caminho o clube buscará para enfrentar a dívida de quase bilhão.

O primeiro: tudo isso foi feito com cortes severos de gastos e investimentos, principalmente, no futebol. O Inter começou 2024 sem contratar e tratou a renovação do time quinto colocado no Brasileirão como reforço. Na janela de julho, saíram nomes como Wesley e Enner Valencia, em movimentos que ajudaram a baixar a folha e torná-la da parte de baixo do ranking da Série A.

Porém, todos esses movimentos resultaram em final de ano dramático e na fuga do rebaixamento de forma quase milagrosa. Ou seja, apertar o cinto no futebol representa enfrentar riscos. Todos estão prontos para essa aventura?

Bola de neve

O segundo ponto é que, mesmo com todos esses esforços, a dívida segue no mesmo patamar. Houve redução, de 3,9%, e esse é outro ponto a ser comemorado. Porém, é quase como enxugar gelo. Nesse ritmo, o Inter levaria bons anos para domar a dívida que bateu em R$ 939,9 milhões e seria preciso um esforço hercúleo para seguir nesse patamar.

Ou precisaria revelar jogadores em bom número, lançá-los e vendê-los a bom preço no mercado para fazer sua roda girar mais rápido. Ou, ainda, disputar e ganhar títulos com prêmios polpudos, quem sabe chegar ao Mundial de Clubes, como fez o Fluminense, e surfar nos prêmios fornidos pagos pela Fifa. A realidade do Inter não contempla nenhuma dessas opções para um futuro imediato.

O resumo da ópera é de que o Inter fez o dever de casa, com sufoco em campo, e mostrou pequena reação financeira. Mas só isso não será suficiente. O clube precisa, de forma madura discutir soluções que encurtem esse caminho de volta.