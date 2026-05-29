O risco que o Inter não pode correr se perder jogadores na próxima janela

Quem acompanha esse espaço vem, há alguns meses, sendo alertado de que o Inter precisa vender e buscar receita na janela de julho. Vender agora e entregar em dezembro seria o cenário ideal. Mas quem compra quer levar para casa imediatamente.
Assim, os colorados que veem seu time jogar cada rodada como se fosse mata-mata terão de conviver com saídas durante a Copa. Claro que os compradores buscarão nomes como Bernabei, Allex, Carbonero e Bruno Gomes, talvez Borré. Não que todos saiam, mas se a proposta for ótima, não há dúvidas de que alguns (no plural) serão negociados.
O presidente Alessandro Barcellos reafirmou, no sorteio da Copa do Brasil, ao canal do GE no YouTube, de que precisa vender. Não há novidade aqui, mesmo os primos ricos precisam vender para equilibrar contas.
O Inter, porém, precisa entender que, no seu caso, está proibido de repetir 2025, quando abriu a porteira para saídas e deixou uma frestinha para as entradas. Os santos do futebol não costumam agir duas vezes seguidas.
