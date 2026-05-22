O retorno esperado por Luís Castro para solucionar o problema no meio-campo do Grêmio 

O meio-campista deve aparecer no time gremista contra o Santos. Lucas Uebel / Grêmio FBPA

Luís Castro espera com ansiedade a volta de Arthur. Só ele, neste cenário do Grêmio, é capaz de fechar os espaços generosos do meio-campo.

Faz tempo, desde outros Carnavais, que qualquer volante faz contra o Grêmio o DVD da sua vida. Há pouca dinâmica e, mais ainda, pouca consistência no setor.

Castro imaginou que colocando dois centromédios — Léo Pérez e Noriega — protegeria sua área. Engano total. Os dois são lentos, têm dificuldades de reação para encurtar o campo para o portador da bola e acabam sendo envolvidos. O que obriga os dois zagueiros, principalmente, Viery, a correr para fazer as coberturas.

A ansiedade pelo retorno de Arthur se dá porque o português terá um meio-campista capaz de preencher as intermediárias. Não que Arthur também seja um marcador feroz, mas seu controle de bola e a capacidade de vir construir desde trás fazem o time ter mais posse e preencher a intermediária.

O próprio Castro reconheceu a dificuldade para encontrar seu meio-campo. Tentou diversos modelos. Não encontrou nenhum, e o resultado disso é a falta de identidade do time.