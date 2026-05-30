O que se viu na Arena neste sábado foi um Grêmio constrangedor

Grêmio foi superado por 3 a 1 pelo time paulista antes da parada para a Copa do Mundo. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Sem alma, sem forças e sem rumo. Assim, o Grêmio fechou a primeira parte da temporada neste sábado. Levou 3 a 1 do Corinthians com uma atuação desconectada de tudo o que seu torcedor se acostumou a ver. A impressão ao se olhar o campo da cabine da Arena era de que Luís Castro e o time estavam separados por um oceano.

O que se viu, principalmente, no segundo tempo era de um time apático, sem energia e que parecia assistir ao adversário. A direção vai para o recesso numa encruzilhada. Ou mantém o projeto com Luís Castro e segue no caminho de lançar jovens e buscar a recuperação financeira, ou aposta numa mudança no comando técnico. A primeira alternativa exigirá, obviamente, uma grande reconfiguração no grupo.

O que se viu na Arena neste sábado (30) foi constrangedor em boa parte do jogo. Os dois gols feitos pelo Corinthians pareciam jogada de treino. No primeiro, André iniciou a jogada, avançou pelo meio e chegou à área sem ser acossado para arrematar. No segundo, Ranielle começa livre, aciona Kaio, que toca em Yuri e recebe na área para driblar e fazer 3 a 1. Ninguém a marcar, ninguém a encurtar, ninguém a acossar o adversário.

Os mais de 42 mil gremistas que foram à Arena viram 15 minutos de um Grêmio inédito em 2026, enérgico, intenso, agressivo na marcação. Um time que roubava bolas no ataque e partia para o gol. Fez 1 a 0 aos seis e poderia ter feito mais. Só que parou e passou a ser envolvido pelo Corinthians.

Estava claro que os paulistas virariam o jogo. E viraram. André fez um gol livre na entrada da área, um setor sempre aberto no time do Grêmio. No segundo, esperava-se uma reação. Não veio. Castro resgatou João Pedro e trocou lateral-direito por lateral. O Corinthians seguiu em cima, controlando, ditando o jogo. Em dois minutos, aos 19 e aos 21, liquidou. Depois, ainda veio a expulsão de Thiago Beltrame e, não tivesse o Corinthians reduzido o ritmo, o torcedor teria visto uma goleada. Parte deles, porque, a partir dos 25 minutos, a debandada se iniciou na Arena.