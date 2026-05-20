Leonardo Oliveira

Leonardo Oliveira

Mestre em Ciências da Comunicação, sempre em busca da opinião alimentada pela informação, é colunista de ZH, comentarista de jornadas esportivas na Rádio Gaúcha e debatedor do programa Sala de Redação.

Testes
Opinião

O que esperar do time do Grêmio contra o Palestino

Confronto define se o Tricolor vai seguir na briga pela liderança do grupo na Sul-Americana

Leonardo Oliveira

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS