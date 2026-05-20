O que esperar do time do Grêmio contra o Palestino

Luís Castro deve mudar peças na equipe. Lucas Uebel / Grêmio,Divulgação

Mesmo que o adversário seja o modesto Palestino, há contornos de decisão nesta noite na Arena. O Grêmio precisa vencer para chegar em situação mais favorável na última rodada, em casa, contra o Torque. Duas vitórias garantem a vaga nas oitavas e eliminam a necessidade de dois jogos a mais em um calendário apertado.

Não haverá Gustavo Martins, mas isso não significa a mudança do sistema de três zagueiros. Luís Castro aposta nesse esquema e pode aproveitar a Sul-Americana para ajustar o molde visando o confronto direto contra o Santos, pelo Brasileirão, que vale se afastar do Z-4.

Castro também não contará com Arthur. O que não significa, nesse caso, repetir o modelo com dois camisas 5. Tiaguinho deve ganhar espaço, para dar mais bola no pé e jogo para esse Grêmio que tem abusado de linhas baixas e jogo reativo.