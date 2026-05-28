O problema do Grêmio é que Luís Castro insiste nos mesmos erros

Há decisões do técnico possíveis de se prever que darão errado quando colocadas em campo. Renan Mattos / Agencia RBS

O impacto do tropeço é proporcional ao tamanho. O Grêmio ter de buscar a sobrevivência na Sul-Americana pela repescagem provoca estragos na confiança e coloca pressão sobre Luís Castro.

Não está de acordo com o tamanho do investimento e o peso da camisa ficar atrás do City Torque e perder a vaga direta no confronto justamente contra os uruguaios.

As derrapadas fazem parte do processo de um clube em reestruturação. Nunca é tranquilo esse período de ajuste e reorganização. Só que o Grêmio de Luís Castro insiste em erros repetidos. Há decisões do técnico possíveis de se prever que darão errado quando colocadas em campo.

O jogo deste sábado (30), contra o Corinthians, ganha mais transcendência. Aliás, essa tem sido uma rotina do Grêmio em 2026, de estar sempre buscando despressurizar o ambiente no próximo jogo. Ir para o recesso da Copa com o constrangedor segundo lugar no grupo da Sula e uma derrota pode criar feridas que ficarão dois meses abertas.

Não bastasse todo esse contexto, Castro vê aumentar a lista de baixas. Pavón e Luis Eduardo estão fora, com lesão muscular. Vencer o Corintihans virou questão de ordem. É isso ou ir para o recesso com um alvo no peito.