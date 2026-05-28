Leonardo Oliveira

Leonardo Oliveira

Mestre em Ciências da Comunicação, sempre em busca da opinião alimentada pela informação, é colunista de ZH, comentarista de jornadas esportivas na Rádio Gaúcha e debatedor do programa Sala de Redação.

Previsível
Opinião

O problema do Grêmio é que Luís Castro insiste nos mesmos erros

Tricolor vai jogar a vida contra o Corinthians para evitar entrar na parada para a Copa do Mundo tão em baixa

Leonardo Oliveira

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS