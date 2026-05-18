O claro objetivo de Luís Castro no Grêmio até a Copa do Mundo 

No 1 a 1 contra o Bahia, Tricolor teve mais uma atuação sofrível. Lucas Uebel / Gremio,Divulgação

Luís Castro deixou claro depois do empate contra o Bahia: a meta imediata é ir para o recesso da Copa fora do Z-4. Nada além disso.

Por isso, o técnico manteve em Salvador uma ideia ultradefensiva, com três zagueiros, dois centromédios e laterais fechando linha de cinco. Mais uma vez, a atuação foi sofrível, de um time que jogou para não perder e, se desse, encaixar uma escapada para chegar ao gol. Até conseguiu, em escanteio. Porém, sucumbiu à pressão do Bahia e ficou no 1 a 1.

O objetivo era não perder, e isso foi alcançado. Porém, é pouco para um Grêmio que investiu alto, gasta muito e criou uma régua alta. As dificuldades técnicas do time forçam Castro a fechar o que pode o time para evitar desastres.