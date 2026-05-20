Leonardo Oliveira

Leonardo Oliveira

Mestre em Ciências da Comunicação, sempre em busca da opinião alimentada pela informação, é colunista de ZH, comentarista de jornadas esportivas na Rádio Gaúcha e debatedor do programa Sala de Redação.

"Spygate"
Notícia

O caso de espionagem na segunda divisão inglesa que tirou clube de meia gaúcho da rota da Premier League

Southampton foi eliminado dos playoffs da Championship após denúncia do Middlesbrough e foi punido com menos quatro pontos na largada da próxima temporada

Leonardo Oliveira

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS