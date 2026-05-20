O caso de espionagem na segunda divisão inglesa que tirou clube de meia gaúcho da rota da Premier League

Funcionário do Southampton foi flagrado gravando treino dos adversários. The Athletic / Reprodução

O meia gaúcho Léo Scienza viu ruir, por um caso de espionagem, a partida da sua vida. Neste sábado (23), seu clube, o Southampton, enfrentaria o Hull City em Wembley pela final dos playoffs da Championship, no confronto conhecido como "jogo do bilhão". Isso porque o vencedor garante a terceira vaga na Premier League e cotas que atingem 110 bilhões de libras (na cotação de hoje, R$ 742,3 milhões).

Porém, o Middlesbrough denunciou que, antes das semifinais do playoff em que foi eliminado pelo Southampton, seu treino foi espionado. O técnico do Southampton, Tonda Eckert, enviou seu estagiário ao clube de golfe onde o Middlesbrough treinava. Ele foi descoberto atrás de uma árvore, fazendo fotos e vídeos. Apagou algumas imagens, se refugiou no banheiro e depois deixou o clube.

Porém, deixou rastros. Um café pago com seu cartão de crédito no bar do clube, o carro estacionado próximo. Esses elementos, somados às imagens do estagiário atrás da árvore, ganharam o noticiário. Na terça (19), a English Football League (EFL) julgou o caso e decidiu eliminar o Southampton. O Middlesbrough, que manteve seus jogadores em atividade à espera da decisão, é quem jogará a grande decisão de sábado, em Wembley.

Punição

A EFL puniu o Southampton por violar dois artigos do regulamento: o 3.4 (boa fé entre os clubes) e o 127 (observar ou tentar observar treino do adversário 72 horas antes do confronto). Esse último artigo foi criado em 2019, tendo Marcelo Bielsa como protagonista. Um dos seus auxiliares foi flagrado espionando treino do Coventry, na época treinado por Franck Lampard. O jogo era pela temporada regular e gerou debate na Inglaterra. A pena foi multa de 200 mil libras. Agora, a mão foi mais pesada. Exclusão e quatro pontos a menos na largada na próxima temporada.

Scienza, assim, não voltará a Wembley, onde esteve recentemente, na semifinal da Copa da Inglaterra, contra o City. Seu futuro, porém, tem tudo para ser na Premier League. As boas atuações o colocaram em evidência. O Tottenham, que luta pela permanência neste fim de semana, é um dos clubes interessados nele.