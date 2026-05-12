Noite para o Inter, em tese, dormir tranquilo

Pezzolano sabe que não pode colocar só reservas no jogo pela Copa do Brasil. Renan Mattos / Agencia RBS

O Inter fez o dever de casa e encaminhou a vaga nas oitavas da Copa do Brasil no jogo de ida. O que não garante nada. Ainda mais para este time que precisa ser operário e diligente 24 horas ao dia.

O jogo de sábado passado, acirrado e no campo pesado do Coritiba, tirou titulares desta noite de terça-feira (12) no Beira-Rio. Mas Paulo Pezzolano sabe que não pode desidratar tanto o time.

O Athletic está longe de ser uma potência, mas é um time de Série B e joga sem peso. Cair na Copa do Brasil para um rival desses tem força de furacão, varreria muito do que o uruguaio construiu até agora, com muito suor.