Neymar, mesmo sem entrar em campo, rouba os holofotes da Seleção

Neymar assistiu ao treino na Granja Comary enquanto se recupera de lesão. Rafael Ribeiro / CNF/Divulgação

Neymar talvez até esteja no Maracanã, na tribuna. Uso o talvez porque, diante da urgência de recuperá-lo da lesão, é possível que aproveite o tempo para tratar a panturrilha. Mas mesmo longe do campo, é ele o foco de todas as atenções no neste domingo de despedida da Seleção aqui no Brasil.

O jogo contra o Panamá é um grande ensaio para quem teve tão pouco tempo de trabalho. Mas acaba ficando em segundo plano. O tema Neymar atrai todos os holofotes. Carlo Ancelotti sabia que seu astro magnetizaria as atenções. Aposto que não imaginava que seria tanto.

Faltarão os zagueiros titulares, Marquinhos e Gabriel Magalhães, que estiveram em ação na final da Liga dos Campeões, em Budapeste, no sábado (30). No restante, estará em campo a mesma Seleção pensada para o amistoso em Cleveland na próxima semana e a estreia na Copa, na outra.

O plano de jogo está estabelecido, com todos correndo e marcando para acionar Vini Jr. no contra-ataque letal. Um modelo de jogo simples e o possível para quem ganhou o último dos quatro anos de ciclo para preencher com jogadores a camiseta mais pesada do futebol mundial.