Neymar, mesmo sem entrar em campo, rouba os holofotes da Seleção

Leonardo Oliveira

Leonardo Oliveira

Mestre em Ciências da Comunicação, sempre em busca da opinião alimentada pela informação, é colunista de ZH, comentarista de jornadas esportivas na Rádio Gaúcha e debatedor do programa Sala de Redação.

Despedida do Brasil
Opinião

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