Neymar foi convocado para a Copa mais pelo que representa do que por sua entrega

Camisa 10 está entre os nove atacantes da lista do italiano. NELSON ALMEIDA / AFP

Neymar está na lista. Weverton também. Carlo Ancelotti aposta no combo Neymar, em sua figura e representatividade tanto para o público externo quanto para o interno, no qual estão os jogadores.

Carletto é um reconhecido gestor de grupo e atende assim a um pedido dos principais jogadores da Seleção. Eles querem Neymar por entender que ele é a referência técnica de uma geração que está chegando e também por ser alguém com tamanho suficiente para absorver eventuais críticas ou mesmo atrair todos os holofotes e descomprimir o ambiente.

Neymar é uma liderança que será acionada em momentos específicos. O ponto é que, para entrar Neymar, ficou de fora João Pedro. Titular em boa parte do curto ciclo de Ancelotti, quarto na tabela de artilheiros da Premier League, com 15 gols, João Pedro perdeu seu lugar.

A reta final da preparação, com os amistosos contra Croácia e França, decidiu algumas mudanças na convocação. Danilo ganhou lugar que era de Andrey Santos, Igor Thiago ficou com a vaga de centroavante e Endrick ganhou o lugar depois dos 20 minutos alucinantes contra a Croácia. Passou de totalmente descartado para alternativa de ataque na Copa.

Justiça

Se Neymar era a grande expectativa, Weverton foi a grande surpresa da lista. Ele recebe a primeira convocação de Carlo Ancelotti e ganha a vaga de Bento, passando à frente de John e Hugo Souza. A presença do goleiro do Grêmio se dá pela falta de segurança com os goleiros neste momento.

Alisson voltará a jogar no fim de semana, depois de algumas semanas se recuperando de lesão, e Ederson nunca foi na Seleção o goleiro do City e agora, do Fenerbahce. Ancelotti e Taffarel entenderam que precisavam de um terceiro goleiro pronto e com a casca para assumir naturalmente o lugar.

Weverton mereceu essa convocação. Está jogando em altíssimo nível e traz para a Seleção a experiência de multicampeão pelo Palmeiras, a medalha de ouro da Rio 2016, com pênalti defendido na final, e a presença na Copa do Catar.

No restante, Ancelotti fez uma convocação equilibrada, com um preocupação que precisa ser do modelo de formação do futebol brasileiro, a da carência de laterais. Mas isso é assunto para depois da Copa. Agora, vamos com esses 26.