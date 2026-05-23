Luís Castro tem coleção de desafios no Grêmio contra o Santos

Luís Castro possui adversidades em todos os setores do time. Lucas Uebel / Grêmio

O Grêmio recebe o Santos às 19h deste sábado (23) em um confronto direto na sua meta de ir para o recesso da Copa do Mundo fora do Z-4.

Os paulistas têm o mesmo número de pontos. Os dois têm a mesma pontuação do Corinthians — o primeiro time dentro da zona de rebaixamento. Todos com 18 pontos, o que mostra o equilíbrio desse Brasileirão achatado.

Luís Castro tem coleção de desafios. O primeiro deles é montar o sistema defensivo. O sistema com três zagueiros pode estar comprometido justamente pela falta de zagueiros.

No meio, segue na mesma toada. O que pode fazer com que mantenha a ideia de dois centromédios. O que, apesar das características dos dois jogadores, não se traduz em solidez defensiva. Noriega e Pérez são posicionais e mais lentos, o que deixa o Grêmio com espaços nas entrelinhas.

Na frente, Castro está sem Gabriel Mec e isso pode fazer com que tente uma formação com dois jogadores mais avançados, sendo Braithwaite um meia-atacante para se conectar com Carlos Vinícius.

São as tentativas de Castro, de soluções temporárias, para evitar o assombro de passar a Copa no Z-4.