Luís Castro prepara uma nova formação em busca do Grêmio ideal

Luís Castro segue em busca de um Grêmio confiável e que o deixe respirar aliviado na parada da Copa. Nesta noite, contra o Confiança, ele parte para formação com Tiaguinho ao lado de um dos centromédios. Tudo indica que Pérez siga. O sistema com três zagueiros tende a ser mantido.
O ponto é o lado direito da segunda linha do 3-4-2-1. Pavon está fora contra o Bahia, no jogo em que Castro precisa vencer para sair do Z-4. Por isso, Enamorado seria o ala pela direita, em ensaio para domingo (17), na Fonte Nova.
Assim, a linha de quatro teria o colombiano, Pérez, um Tiaguinho para tentar trabalhar a bola e Pedro Gabriel na esquerda. Os meias por trás de Carlos Vinícius seriam Mec e Amuzu.
O plano de Castro é buscar um time que, ao contrário do visto contra o Flamengo, possa controlar mais o jogo, costurar o jogo até o ataque e não apenas se defender. Tiaguinho, mais reforçado no aspecto físico, ganha sua vez depois de passar por trabalhos específicos. Quem sabe ele traga o equilíbrio que tanto falta a este Grêmio em 2026.
