Inter precisará resgatar suas melhores versões longe de casa contra o Vitória

Colorado entra em campo neste sábado (23), às 17h. Ricardo Duarte / Internacional

Jogar no Barradão sempre foi espinhoso para os adversários. Trata-se de um estádio que parece uma caldeira. Está encravado numa das tantas regiões acidentadas de Salvador.

O Barradão estaria em um vale. Tanto que a torcida chega por cima ao estádio e desce as arquibancadas para se acomodar, em vez de subir como é comum.

O Vitória sabe usar essa arquitetura. Sua torcida cria ambiente de pressão e, nas boas fases, como esta, costuma comparecer em massa. Esse ambiente de pressão está à espera do Inter na tarde deste sábado (23), às 17h.

O Vitória jogou no meio da semana a semifinal da Copa do Nordeste (fez 6 a 2 no ABC) e isso é um trunfo para os colorados. Jair Ventura usou time titular e deve repetir boa parte dele neste sábado.

Paulo Pezzolano só não contará com Carbonero, o jogador das transições e do contra-ataque. O plano de jogar em reação, marcando muito e saindo na velocidade de Bernabei será necessário.

Mesmo que tenha a quinta melhor campanha como visitante, o Inter precisará resgatar suas melhores versões longe de casa. É jogo duro.