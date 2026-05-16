Inter encara o Vasco em busca de sossego no Brasileirão

Leonardo Oliveira

Leonardo Oliveira

Mestre em Ciências da Comunicação, sempre em busca da opinião alimentada pela informação, é colunista de ZH, comentarista de jornadas esportivas na Rádio Gaúcha e debatedor do programa Sala de Redação.

No Beira-Rio
Opinião

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