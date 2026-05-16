Inter encara o Vasco em busca de sossego no Brasileirão

Paulo Pezzolano terá reforço importante na zaga. Renan Mattos / Agencia RBS

São nove jogos e uma derrota, aquela para o Mirassol, no recorte recente do Brasileirão. Paulo Pezzolano vem sedimentando de forma lenta e gradual o seu Inter. Dribla as dificuldades, que são muitas, e busca pontuar. É a realidade colorada, cuja meta é chegar o quanto antes aos 45 pontos.

Neste sábado (16), contra o Vasco, no Beira-Rio, a vitória trará, além da confirmação do momento, um passo para chegar ao recesso da Copa do Mundo bem posicionado e sem a sombra de um Z-4. Mais, somar pontos nestas três rodadas antes da parada precisam ser também para acúmulo de reserva. A retomada será com a sequência Cruzeiro (c), Athlético (f), Flamengo (c) e Palmeiras (f).

Ou seja, o Inter precisa começar neste sábado, contra o Vasco, uma busca por, pelo menos, cinco pontos no pré-Copa. A tabela ainda reserva Vitória, no Barradão, e Bragantino, em Bragança. São jogos duros, como todos têm sido para um Inter que entendeu sua realidade de que competir sempre.

Reforço providencial

Pezzolano foi salvo pelo gongo, com a volta de Mercado diante da ausência de Félix Torres e Victor Gabriel. Eles estão longe de ser a dupla de zaga dos sonhos colorados, mas encarar o Vasco com Clayton e Juninho seria algo bem próximo de pesadelo. Assim, o retorno de Mercado sinaliza mais tranquilidade para o sistema defensivo.

No restante, o time deve repetir a ideia e a formação daquele usado contra o Fluminense, no dia 3 de maio. O Inter foi marcador sem a bola e agressivo com ela. Mais, foi eficiente quando chegou. O caminho neste reencontro com Renato recomenda essa mesma postura.

Ainda mais que o Vasco vem sem nomes importantes, como Paulo Henrique, Thiago Mendes, Cuiabano, Johan Rojas e Spinelli, além de Adson, sempre alternativa de velocidade. Ou seja, o cenário se apresenta favorável ao Inter.