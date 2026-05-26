Grêmio tem jogo perigoso valendo tranquilidade na Sul-Americana

Tricolor recebe os uruguaios nesta terça-feira (26), na Arena. Lucas Uebel / Grêmio FBPA

Vale mais do que a vaga. Vale ir para a Copa com a meta cumprida e voltar dela sem dois jogos desnecessários a mais no calendário. O Grêmio recebe o Montevideo City Torque, nesta terça (26), às 19h, na hora do rush, em busca da vitória de classificação direta às oitavas da Sul-Americana.

Pode parecer pouco, mas tem muita representatividade neste momento da temporada. A vitória sobre o Santos, com roteiro que teve volta de Arthur e os gols de Carlos Vinícius reaparecendo, inflou o otimismo.

O City Torque é um emergente de um futebol uruguaio que vive mais da tradição do que propriamente de grandes conquistas. Mas se trata de um time organizado, de um clube com o selo City de estrutura e organização, tudo isso temperado com a garra charrua.

O Torque preservou todos na rodada de sábado do Uruguaio, em que terminou em sexto, e vem para Porto Alegre em busca do seu empate consagrador. O Grêmio precisará de paciência para furar a marcação e de eficiência quando a chance aparecer.