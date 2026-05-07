Filho de ex-zagueiro da dupla Gre-Nal dá encarada em Arezo e se afirma em clube uruguaio

Peñarol e Defensor empatarm em 1 a 1 no domingo. AUF TV / Youtube / Reprodução

No domingo, o Peñarol empatou em 1 a 1 com o Defensor e aumentou sua crise. São sete jogos sem ganhar e pressão sobre Diego Aguirre e Arezo, dois nomes exponenciais do time.

Porém, uma das grandes notícias da partida foi a afirmação de um zagueiro de sobrenome conhecido por aqui e nascido em Porto Alegre. Francisco Sorondo, 17 anos, joga no Defensor, mesmo clube que formou o pai, e é o único sub-18 titular na elite uruguaia.

No jogo contra o Peñarol, viralizou a imagem da encarada entre ele e o ex-gremista Arezo. Depois de disputa em velocidade, o centroavante caiu e, ao levantar, foi para cima de Sorondinho, que não recuou. Os dois chegaram a ficar com nariz colado (veja na imagem acima).