Ex-Grêmio vai disputar torneio de futebol sete nos Estados Unidos

Douglas Costa foi anunciado pelo Boca Dallas. @pitchsidebrazil / Instagram / Reprodução

Douglas Costa está de malas prontas para jogar nos EUA nos próximos dias. Mas em um campeonato de futebol sete, daqueles tipo Kings League. O ex-atacante do Grêmio e da Seleção Brasileira foi anunciado pelo Boca Dallas, para a disputa do TST Championship.

O torneio conta com 48 times, assim como a Copa do Mundo, e reúne nomes conhecidos entre ex-jogadores, figuras carimbadas das Kings League e do mundo deste futebol alternativo e voltado ao entretenimento.

Leia Mais O caso de espionagem na segunda divisão inglesa que tirou clube de meia gaúcho da rota da Premier League

O prêmio para o campeão é polpudo, de US$ 1 milhão. Além da competição masculina, também haverá a feminina, com 16 equipes, e uma mista. Em todas, a premiação é a mesma.

Por onde anda

Douglas Costa jogou neste semestre pelo Chievo Verona a Série D italiana. Seu time ganhou o playoff e levantou o título do seu grupo (são nove, dividindo o país em regiões). Antes de chegar ao Chievo, Douglas estava na Austrália, no Sydney FC. Fez acordo com o clube e encerrou o vínculo para cuidar de questões pessoais.

Na Itália, a quarta divisão é semiamadora. O ex-gremista chegou lá através de Balotelli, como ele mesmo contou em entrevista à BBC. No meio do telefonema, em que conversava com o ex-atacante da Itália para passar uns dias de férias nas praias brasileiras, ouviu dele que precisava se apresentar em Dubai. Douglas tinha "conversas adiantadas com um clube sul-americano". Balotelli sugeriu que formassem dupla no Al-Ittifaq, da Segunda Divisão dos Emirados.

A ideia agradou. Porém, as vagas de estrangeiros estavam lotadas. Como o Chievo tem o mesmo dono do Itiffaq, surgiu a oferta de passar seis meses no Chievo e se mudar para Dubai no segundo semestre. O que, pela declaração do presidente Pietro Laterzza à BBC, será definido depois dos playoffs do acesso à Série C.

Kings League norte-americana

Enquanto isso, Douglas dará um pulo no país da Copa para jogar na Kings League norte-americana. Há outros nomes conhecidos no torneio. Landon Donovan, o maior craque norte-americano de todos os tempos, foi anunciado por um dos clubes. O ex-zagueiro Gerard Piqué, o dono da Kings League, estará com seu time, o Kings League Legends.

No grupo do Dallas de Douglas Costa, estará o Krul FC, clube de Kun Aguero. Não são só ídolos do futebol. Chad "Ochocinco" Johnson defenderá a versão futebol sete do Villarreal. Ochocinco ficou famoso como wide receiver na NFL. Ele já se aventurou com a bola redonda na NAPSL, uma das ligas secundárias dos EUA. Na última Copa, foi comentarista da Fox Sports.

Será nesse futebol show que Douglas reaparecerá a partir da próxima quarta-feira. Por coincidência, no mesmo dia em que a Seleção Brasileira se apresenta para iniciar a busca pelo Hexa. Há oito anos, era Douglas uma das esperanças de Tite para busca esse título.

Há seis, ele desembarcava em Porto Alegre como uma das maiores contratações feitas pelo Grêmio em sua história. Aos 35 anos, o Douglas que foi o The Flash nos tempos de Bayern e Juventus tenta encantar em cenários amadores.