Ex-Grêmio recebe medalha de Dibu Martínez em comemoração do título do Aston Villa na Liga Europa; veja o vídeo

Alysson ainda não decolou em sua jornada inglesa. O meia-atacante vendido pelo Grêmio em janeiro por 12 milhões de euros jogou apenas 47 minutos pelo Aston Villa, em três jogos pela Premier League. Está em fase de adaptação. A mudança de carga de trabalho trouxe a primeira lesão muscular.

Porém, na conquista da Europa League, ele roubou a cena e protagonizou imagem que correu o mundo. A Uefa só entrega medalhas para aqueles que atuaram na competição. Alysson não atuou, mas estava na festa com o grupo à espera da taça.

Foi quando Dibu Martínez, goleiro campeão do mundo, percebeu que o companheiro era o único sem a medalha. Correu até o grupo de dirigentes da Uefa, pediu uma medalha e a colocou no pescoço do ex-meia-atacante do Grêmio. A festa seguiu.

Retorno às glórias

O Aston Villa recupera seu protagonismo. O time ficou de 1992 a 2016 na Premier League. Mas caiu e virou figura carimbada na Championship. Voltou em 2019 e só decola. O título da Liga Europa foi o primeiro de expressão depois de 30 anos.

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Estamos falando de um campeão da Champions, na temporada 1981/1982. Alysson está inserido nesse projeto, para crescer em 2026-2027. Com a medalha no peito.