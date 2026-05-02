Estou curioso para ver qual estratégia Pezzolano usará contra o Fluminense

Pezzolano precisa compensar as limitações do Inter. Renan Mattos / Agencia RBS

Paulo Pezzolano pensa cada jogo como se fosse único. Está certo, já que o seu Inter oferece poucos recursos técnicos para que se dê ao luxo de pensar o Brasileirão como um todo. O time precisa de estratégias para compensar limitações.

Neste domingo, ganhar do Fluminense é imperioso, já que a zona de rebaixamento bate nos calcanhares. A dúvida não é nem sobre nomes, mas com qual ideia pisará no Beira-Rio.

Mesmo que seja contra um Fluminense que estava na quinta à noite jogando a 3,6 mil metros de altitude e chegará a Porto Alegre sem sua força total.