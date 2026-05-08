Entenda a briga na Libra e quanto o Grêmio ganhará ao final

As divergências dos clubes estão ligadas à distribuição do dinheiro. Jefferson Botega / Agência RBS

O resumo é que a Libra está em chamas. A atuação do Flamengo e o anúncio de que destinaria ao Grêmio parte dos R$ 150 milhões que receberá em quatro anos, em acordo costurado no bloco, provocaram a saída do Palmeiras e descontentamento nos demais. Para entender o caso, é preciso uma retrospectiva.

O estatuto da Libra prevê em divisão em 40-30-30 (40% iguais, 30% performance e 30% audiência). Esses 30% de audiência são divididos entre TVs aberta e fechada e PPV.

É na forma como se define o PPV que estava o centro da discussão que o Flamengo levou a conseguir na Justiça do Rio o valor dessa receita. O Flamengo entendia que isso não estava claro no documento assinado pelo seu presidente anterior, Rodolfo Landin, e reivindicava adoção de critério de audiência. No começo do ano, o Flamengo conseguiu adesão de Grêmio e Remo para reunião na Gávea (é preciso três assinaturas para convocar assembleia).

A ideia era alterar essa parte do estatuto. Porém, para isso era necessário unanimidade. Ela não veio.

A discussão seguiu, e o bloco decidiu que era preciso chegar a um acordo com o Flamengo, para desbloquear receitas e acabar com uma discussão que estava na câmara de arbitragem, sem prazo para ser definido. Ficou definido que o Flamengo receberia R$ 37,5 milhões por ano. Um total de R$ 150 milhões.

O bloco definiu que os demais clubes da Série A, à exceção do Remo, tirariam R$ 4,7 milhões da sua receita de TV para repassar ao Flamengo. O estatuto e a forma estabelecida de divisão do bolo do PPV seguiriam preservados. Uma informação colhida pela coluna dava conta, inclusive, de que o advogado vinculado ao Palmeiras participou da confecção do documento do acordo. Porém, nesta quarta-feira (6), o Flamengo anunciou em nota conjunta com o Grêmio que ambos os clubes aumentavam seus ganhos com a receita de PPV e revelava a destinação de R$ 6 milhões anuais aos gaúchos.

O acordo paralelo entre Flamengo e Grêmio provocou reação interna dos demais clubes da Libra na Série A. Um dirigente ouvido pela coluna disse que "a receita destinada aos gaúchos contrastava com a ideia de busca de equilíbrio no bloco". Isso porque os oito clubes dividiriam a conta.

Porém, o Grêmio, como receberá R$ 6 milhões de volta, ficará com R$ 1,3 milhão no bolso. Uma fonte ligada ao Grêmio sustenta que, se o clube tivesse ficado inerte pagaria os R$ 4,7 milhões e não receberia R$ 1,3 milhão. O cálculo feito na Arena é de R$ 24 milhões. "Não é valor desprezível", ressalta a fonte.

Um valor pequeno, mas suficiente para rachar os alicerces da Libra. O bloco enfrenta nova crise, mas essa bem mais profunda. Como a CBF tomou a liderança da criação da Liga Única e pretende formalizá-la até dezembro, essas diferenças serão cicatrizes. Mas estarão ali marcadas.