Entenda a briga na Libra e quanto o Grêmio ganhará ao final

Leonardo Oliveira

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Mestre em Ciências da Comunicação, sempre em busca da opinião alimentada pela informação, é colunista de ZH, comentarista de jornadas esportivas na Rádio Gaúcha e debatedor do programa Sala de Redação.

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