Do "não toca pra ele" à final europeia: ex-Inter, Alemão crava seu nome na história de clube operário da Espanha

Leonardo Oliveira

Leonardo Oliveira

Mestre em Ciências da Comunicação, sempre em busca da opinião alimentada pela informação, é colunista de ZH, comentarista de jornadas esportivas na Rádio Gaúcha e debatedor do programa Sala de Redação.

Herói improvável
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