Do "não toca pra ele" à final europeia: ex-Inter, Alemão crava seu nome na história de clube operário da Espanha

Alemão foi decisivo nas semifinais da Conference League. Pierre-Philippe MARCO / AFP

Quando chegou ao Novo Hamburgo, no final de 2021, Alexandre Alemão causou alguma surpresa nos jogadores que já estavam lá se preparando para o Gauchão. Era um atacante rústico, de pouca habilidade. Tão pouca que havia quem evitasse ficar ao seu lado na roda de bobinho.

Em geral, a roda de bobo obedece à seguinte regra: quem erra o passe leva o companheiro mais próximo para o centro dela. Ficar ao lado de Alemão, portanto, era pouco recomendável. O que faltava de refino em Alemão sobrava em transpiração e empenho. Isso explica por que, cinco anos depois de trocar o Juventus-SC pelo Noia, ele garantiu o Rayo Vallecano na sua primeira final europeia na história.

O Rayo, de novo com gol de Alemão sobre o Strasbourg, disputará o título da Conference League conta o Crystal Palace. O jogo será no dia 27, na Red Bull Arena, em Leipzig.

Alemão não só fez os gols nos dois 1 a 0 sobre o Strasbourg, na semifinal, como também guardou mais dois na fase de mata-matas, nas oitavas, contra o Samsunspor, da Turquia. O Rayo deixou pelo caminho depois o AEK Atenas, nas quartas, e os franceses do Strasbourg, cujos donos são os mesmos do Chelsea.

Veja o gol da classificação do Rayo Vallecano

Destaque na Europa

Na La Liga, em 22 jogos, Alemão já tinha feito outros dois. Mas ele é jogador de mata-mata. No Oviedo, havia sido decisivo para ajudar o clube a subir à elite espanhola, com 14 gols.

Alemão é daquelas histórias de contos de fadas do futebol. Passou de um jogador renegado pelo Avaí e emprestado a clubes pequenos de Santa Catarina a jogador de Série A do Brasileirão de um ano para outro. Mais dois anos e desembarcou na La Liga. Agora, vai disputar final europeia.

Histórias que se conectam

Sua história se confunde muito com a do Rayo Vallecano. O clube tem sua casa em Vallecas, bairro operário de Madri e lugar de resistência e bandeiras sociais. Seu estádio, na Guerra Civil espanhola, foi usado como campo de concentração pelo ditador Francisco Franco, em 1939.

Franco criou 298 campos de concentração nos três anos de guerra civil. Passaram por eles, entre 700 mil e 1 milhão de espanhóis. Estima-se que 10 mil foram no estádio do Rayo. O clube faz agora uma busca por parentes dos presos para contar essa história em livro. Esse passado não pode ser esquecido, para nunca mais ser repetido.

Clube que rema contra a maré

O Rayo está acostumado a remar contra a corrente do futebol. Foi o primeiro clube espanhol a ter uma presidente, Teresa Rivero, em 1994. Mais, já lançou uniforme homenageando o movimento gay, em que trazia as cores do arco-íris e a palavra "coraje" estampados.

Sua torcida, mais de uma vez, levou faixas para o estádio com mensagens contra o racismo — e todos sabem as dificuldades da Espanha em lidar com o tema.

Los Bukaneros, como são conhecidos seus ultras, se dizem irmãos da torcida do St. Pauli, clube alemão reconhecido por sua lutas sociais. Em 2017, o Rayo contratou o atacante ucraniano Zozulya. Os Bukaneros descobriram sua ligação com movimentos de ultradireita ucranianos e forçaram a direção a desfazer a compra.