Dívida bilionária, aumento de receita e de custo: um resumo das contas do Inter em 2025

Inter é um clube à beira do colapso financeiro. Renan Mattos / Agencia RBS

O balanço encaminhado pela gestão do Inter ao Conselho Fiscal é o retrato de um filme de terror. Os números entregam a fotografia de um clube à beira do colapso financeiro.

Os movimentos feitos em 2025, de puxar o freio no investimento e tentar domar o crescimento da dívida deram resultado. Por outro lado, custaram o pânico da última rodada do Brasileirão e o quase rebaixamento a partir do corte na folha salarial e fechamento das torneiras para reforços.

Só que, no estágio em que chegou o Inter, com dívida de quase bilhão, é como enxugar gelo. A dívida caiu 3,9%. Só que esse índice impacta pouco os números superlativos com os quais vive o Colorado. Mas não há outra saída até que se encontre uma solução definitiva.

O Inter conseguiu aumentar sua receita líquida em 27,9%. Porém, o custo operacional também cresceu: 8%, e segue maior do que a receita (R$ 437,2 milhões contra R$ 396,8 milhões). Uma diferença negativa de R$ 40,4 milhões. Isso mostra que a atividade fim do clube é insuficiente para gerar resultado positivo, sendo preciso buscar outras receitas alternativas para fechar as contas.

Curto prazo

A conta que sufoca o dia a dia colorado, no entanto, está explícita no ativo e no passivo circulantes. Ou seja, naquilo que entrará de dinheiro e no que é preciso pagar de dívida dentro do período de 12 meses.

A receita ordinária a ingressar foi de R$ 182,4 milhões (redução de 27% em relação a 2024). A dívida de curto prazo bateu em assustadores R$ 606 milhões. Até teve leve redução, de R$ 4 milhões. Mas é aquele cenário de enxugar gelo.

Isso cria um cenário de liquidez corrente em que, para cada R$ 1 devido, o clube teria R$ 0,30 no caixa. Por isso, a necessidade de buscar vendas de jogadores e aumento de receitas, como houve no marketing e no quadro social.

Leia Mais Alan Patrick tem titularidade em discussão no Inter

O Conselho Fiscal, por fim, reconhece o esforço para enfrentar a dívida, mas vai recomendar aprovação com ressalvas, por questionar a forma como foi contabilizada a receita da LFU. Foram usados mecanismos diferentes nos três últimos balanços para explicar a primeira venda, de 20%, por R$ 214 milhões, e a segunda, no ajuste de 10%, em que ficou acertado que seriam R$ 109 milhões.

Esse registro contábil precisa e deve ser debatido e corrigido. Porém, esse balanço de 2025, depois de tudo o que houve no campo, precisa ser o detonador de uma discussão madura no Conselho sobre o futuro do Inter. Ou se discute a fundo uma solução, ou o precipício está logo ali.