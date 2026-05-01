Dívida bilionária, aumento de receita e de custo: um resumo das contas do Inter em 2025

Leonardo Oliveira

Leonardo Oliveira

Mestre em Ciências da Comunicação, sempre em busca da opinião alimentada pela informação, é colunista de ZH, comentarista de jornadas esportivas na Rádio Gaúcha e debatedor do programa Sala de Redação.

Enxugando gelo
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