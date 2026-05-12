De nada adianta o Grêmio ter Amuzu só de corpo em Porto Alegre

O Grêmio precisa de Amuzu para sair do brete em que se meteu no Brasileirão e buscar o primeiro lugar do grupo na Sula. Mas também precisa de Amuzu para depois disso e aqui está a encruzilhada que se criou a partir da sua convocação pela seleção de Gana.
Segurá-lo aqui pode ter efeito rebote. O amistoso contra o México é a primeira, única e última chance de ele ir para a Copa do Mundo. Mas liberá-lo fragilizará um time que demonstra dificuldades neste momento.
A busca pelo meio termo, de liberar Amuzu depois da partida do Bahia e ficar sem ele em apenas duas partidas, é a melhor atitude. O que não deve fazer o Grêmio é retê-lo aqui. De nada adianta ter Amuzu só de corpo na Arena, com a mente viajando por Gana.