Cenário de pressão alta para o Grêmio

O Grêmio precisa vencer o Riestra para trazer à Arena a decisão do primeiro lugar do grupo na Sul-Americana. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

O empate com o Athletico-PR só engrossou a pressão que se construiu na Arena. Os quase 70 minutos com um jogador a mais e sem gols emendaram com a sequência de atuações sem brilho. O que explica a cobrança de pequeno grupo de torcedores no desembarque em Buenos Aires.

Falta consistência ao jogo do Grêmio, e ela será necessária nesta noite de contornos decisivos. O Grêmio precisa vencer o Riestra para trazer à Arena a decisão do primeiro lugar do grupo na Sul-Americana.

O Riestra é de vocação ofensiva quase zero. Castro não pode repetir o erro de Curitiba de reforçar demais a defesa. É jogo para atacar e resgatar a confiança com gols.