Athletico-PR x Grêmio testará a capacidade de adaptação de Luís Castro

A promessa é de jogo mais físico do que técnico. Renan Mattos / Agencia RBS

São 100 dias sem ganhar fora de casa e nenhuma vitória como visitante para cima do Rio Mampituba. Só esses dados seriam suficientes para dimensionar o desafio do Grêmio neste sábado (2), na Arena da Baixada. Mas há mais.

O Athletico-PR é o melhor mandante do Brasileirão, com 18 pontos em 21 possíveis, e o Grêmio chega a Curitiba sem quase meio time. Viery, Arthur, Amuzu e Carlos Vinícius estão fora. Não é exagero dizer que se trata do quarteto de melhor rendimento do time.

Em resumo, o cenário é desafiador. Luís Castro precisará tirar da cartola soluções que, até agora, ainda sua para encontrar. Sua ideia é de buscar um jogo mais físico, com um time mais competitivo do que técnico. Vislumbra um jogo de intensidade e força no sintético da Arena da Baixada.

Precisará de mais do que isso. É noite para a mística gremista, de dar a volta em momentos espinhosos, aparecer.