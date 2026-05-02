Leonardo Oliveira

Leonardo Oliveira

Mestre em Ciências da Comunicação, sempre em busca da opinião alimentada pela informação, é colunista de ZH, comentarista de jornadas esportivas na Rádio Gaúcha e debatedor do programa Sala de Redação.

Desafios
Opinião

Athletico-PR x Grêmio testará a capacidade de adaptação de Luís Castro

Tricolor vai ao gramado sintético da Arena da Baixada com desfalques importantes

Leonardo Oliveira

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS