As lições que o Inter precisa aprender depois desta noite

Colorado garantiu a classificação no Beira-Rio. Renan Mattos / Agencia RBS

O Inter está nas oitavas da Copa do Brasil. Poderia ter feito sua noite com goleada e um passo maior nesta retomada de confiança e estabilização do time. Mas jogou com ritmo de treino em boa parte da partida contra o Athletic e acabou passando por alguns sustos desnecessários.

Venceu por 3 a 2 porque, quando acelerou, expôs a fragilidade do Athletic. Mas, mesmo com um a mais, permitiu ataques e gol dos mineiros. Isso foi no 2 a 2. Um minuto depois, chegou ao 3 a 2 e voltou ao ritmo marcha lenta.

Este Inter é um time que precisa estar sempre com o pé no acelerador. O jogo mostrou isso. Tanto que o Athletic chegou ao empate duas vezes. A boa nota da noite foi mais um gol de Borré e o primeiro de Allex nesta sua fase como titular.

Por outro lado, mesmo com a fragilidade do adversário, houve vaias para Rochet, que vacilou no segundo gol do Athletic, e equívocos defensivos. A cada jogo, fica clara a necessidade de contratar zagueiros na janela de julho. Outro ponto foi Alan Patrick. Embora tenha participado do gol de Bernabei, sua queda física é evidente.

Enfim, o Inter se classificou, o que precisa ser saudado. Mas também levou lições de uma noite fria e que tinha tudo para ser mais amena para o torcedor.