A última dança desta versão do Grêmio

Haverá um outro Grêmio em julho, após a pausa da Copa do Mundo. Renan Mattos / Agencia RBS

Vale sair de férias sem explicações a dar. O Grêmio recebe o Corinthians na tarde deste sábado (30) em busca de vitória e tranquilidade. É preciso ir sem pendências para o recesso e se preparar para as transformações que virão durante a Copa.

O jogo deste sábado tende a ser o de despedida de alguns nomes. Viery e Gabriel Mec estão na mira dos grandes clubes estrangeiros. Noriega tende a receber ofertas da Europa. Há ainda a lista de quem o clube tomará a iniciativa de colocar no mercado.

Haverá um outro Grêmio em julho, e esse precisa ser não só diferente, mas mais confiável e de futebol melhor. Luís Castro sabe que seu trabalho na Arena é reconfigurar um grupo e montar um novo time. Mas sabe também que precisa de resultados para isso.